TTC Eastside weiter ohne Punktverlust: 6:2 gegen Böblingen

Berlin. Die Tischtennis-Frauen des TTC Berlin Eastside sind in der Bundesliga und darüber hinaus wettbewerbsübergreifend weiter ungeschlagen. Am Sonntag gewannen die Hauptstädterinnen gegen den SV Böblingen auch ohne die pausierenden Yu Fu, Georgina Pota und Matilda Ekholm in der heimischen Anton-Saefkow-Sporthalle mit 6:2. Damit führen sie die Tabelle nun mit 18:0 Zählern vor TuS Bad Driburg (18:2) und DJK Kolbermoor (17:5) an.

Die Siegzähler für den TTC sicherten Xiaona Shan und Nina Mittelham mit je zwei Einzelgewinnen sowie dem gemeinsamen Erfolg im Doppel und Kathrin Mühlbach. Sowohl Shan als auch Mittelham waren dabei im Einzel auch gegen Böblingens erfahrene Ex-Europameisterin Qianghong Gotsch erfolgreich, die jahrelang als bilanzbeste Einzelspielerin der Bundesliga brillierte.