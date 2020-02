Bremens Neuzugang Selke darf nicht gegen Hertha spielen

Bremen. Werder Bremens Neuzugang Davie Selke darf in der Partie gegen seinen Ex-Club Hertha BSC am 7. März nicht mitspielen. Nach Informationen des Fachmagazins "Kicker" beinhaltet das zwischen den Bremern und den Berlinern am Freitag vereinbarte Leihgeschäft eine entsprechende Vertragsklausel. Bremens Geschäftsführer Frank Baumann bestätigte das am Sonntagabend gegenüber "deichstube.de". "Die Klausel war eine von Hertha BSC gestellte Bedingung, ohne die der Transfer nicht zustande gekommen wäre", sagte Baumann. Werder hatte Selke am letzten Tag des Transferfensters für eineinhalb Jahre von den Berlinern ausgeliehen.

( dpa )