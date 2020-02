16-Jährige an Haltestelle überfallen und verletzt

Brandenburg/ Havel. Eine Jugendliche ist an einer Straßenbahnhaltestelle in Brandenburg an der Havel überfallen und verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei saß die 16-Jährige am Freitagabend mit ihrem Mobiltelefon an der Haltestelle, als ein Mann sich zunächst neben sie stellte. Plötzlich soll der Unbekannte mit einem harten Gegenstand auf den Kopf des Mädchens eingeschlagen haben, so dass es zu Boden stürzte.

Die 16-Jährige versuchte sich zu wehren, doch der Mann schlug weiter auf sie ein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Schließlich sei es dem Mädchen gelungen, sich zu befreien und zu einem Busfahrer eines in der Nähe stehenden Linienbusses zu flüchten. Der Täter entkam mit dem Telefon der Jugendlichen. Die 16-Jährige wurde mit Verletzungen an Kopf und Armen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach dem Unbekannten und bittet um Zeugenhinweise.