Eric Stehfest am Rande der Dreharbeiten zu "9 Tage wach".

Leute Schauspieler Eric Stehfest will auch als Sänger durchstarten

Nauen. Schauspieler Eric Stehfest ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten") plant mit seiner Frau Edith und zwei weiteren Freunden eine Band zu gründen. "Unsere Handschrift wird sein, Film, Musik und Theater zu vereinen", sagte Stehfest der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Beispielsweise sollen auf Live-Konzerten auch Filmsequenzen gezeigt oder anspruchsvolle Reden gehalten werden.

"Ich will dem System so zukünftig Gegenwind liefern. Ich war als Jugendlicher ein Rebell und werde immer ein Rebell bleiben", sagte der 30-Jährige. Damals habe er bloß nicht den Mut gehabt, ohne Drogen Grenzen zu überschreiten - heute schon.

Stehfest war laut eigener Aussage etwa zehn Jahre lang von Crystal Meth abhängig. Über seine Drogenvergangenheit äußerte er sich erstmals 2017 öffentlich in seiner Autobiografie "9 Tage wach", die im Frühjahr bei ProSieben zu sehen ist. In dem Fernsehfilm spielt Stehfest sich allerdings nicht selbst - das übernimmt Jannik Schümann (27). "9 Tage wach" wurde in Berlin und im brandenburgischen Nauen gedreht.