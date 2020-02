18-Jähriger rast Polizisten in Carsharing-Auto davon

Berlin. Ein 18-Jähriger hat in Berlin-Neukölln versucht, der Polizei in einem Carsharing-Auto davonzufahren. Der Wagen war einer Polizeistreife in der Nacht zu Samstag in der Niemetzstraße aufgefallen, weil er mit hoher Geschwindigkeit fuhr, wie die Polizei mitteilte. Die Polizisten forderten den Fahrer zum Anhalten auf. Dem kam er wenig später nach. Als der Fahrer des Streifenwagens ausstieg, fuhr der Verdächtige mit hoher Geschwindigkeit weiter.

Bei der anschließenden Verfolgungsjagd habe der Jugendliche an mehreren Kreuzungen die Vorfahrt missachtet. Der Fahrer eines entgegenkommenden Autos musste bremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Wenig später stoppten die Beamten den Wagen. Der Fahrer und seine vier Mitfahrer im Alter von 15 bis 44 Jahren wurden vorübergehend festgenommen. Ein Drogentest bei dem Fahrer fiel negativ aus. Er besaß keinen gültigen Führerschein.