Bürgerinitiative gegen Tesla macht Spaziergang

Grünheide. Mit einem Spaziergang in einem Landschaftsschutzgebiet nahe Grünheide will die Bürgerinitiative gegen die geplante Tesla-Fabrik am Sonntag (11.00 Uhr) auf die Themen Naturschutz und Wasser aufmerksam machen. Sie hält den Standort für ungeeignet, da das Tesla-Gelände in einem Trinkwasserschutzgebiet liegt.

Ziel des Spaziergangs sei das Löcknitztal in unmittelbarer Nähe des Geländes, auf dem der US-Elektroautobauer seine Fabrik bauen will, sagte Steffen Schorcht von der Arbeitsgruppe Wasser der Initiative der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Das Thema Wasser sei von der Brandenburger Landesregierung bei den Verhandlungen nicht ausreichend beleuchtet worden.

Die Bürger beschäftigt unter anderem die Ver- und Entsorgung des Werks mit Wasser, außerdem befürchten sie eine Gefahr für die Trinkwasserversorgung. In Antragsunterlagen hatte das US-Unternehmen angegeben, dass pro Stunde 372 Kubikmeter Wasser aus dem öffentlichen Trinkwassernetz benötigt werden. Allerdings werde Tesla nicht an jedem Tag so viel Wasser verbrauchen, hatte Musk dazu geschrieben. Das Werk werde "absolut unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und der Umwelt entwickelt", hatte er via Twitter versichert.

Tesla will in dem Werk von Sommer 2021 an jährlich zunächst 150 000 Elektroautos der Typen Model 3 und Y bauen.