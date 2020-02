Berlin. Ein Unbekannter hat in Berlin-Gesundbrunnen einen 94-Jährigen von hinten zu Boden gebracht und ihm das Portemonnaie aus der Hosentasche gezogen. Der Mann wurde bei dem Überfall am Freitagnachmittag in der Iranischen Straße am Arm verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Täter flüchtete. Eine Passantin fand das Portemonnaie kurze Zeit später auf der Straße und brachte es zur Polizei. Das Geld fehlte, hieß es.

( dpa )