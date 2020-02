BHC-Damen scheitern im Viertelfinale der Hallenhockey-DM

Berlin (dpa/bb) – Die Damen des Berliner Hockey Clubs haben die Qualifikation für die Endrunde der deutschen Hallenhockey-Meisterschaft verpasst. Der Ostmeister verlor am Samstag sein Viertelfinale gegen den Harvestehuder THC mit 1:4 (0:1). Den einzigen BHC-Treffer im heimischen Cole-Sports-Center erzielte Toptorjägerin Malin Stiebitz (50. Minute) zum zwischenzeitlichen 1:3. Für den Zweiten der Bundesliga Nord trafen Laura Saenger (6./33. Minute) und Emma Nolting (34./58.) jeweils zweimal. Für den BHC war es die erste Saisonniederlage. Zuletzt hatte der Hauptstadtclub 2016 in Lübeck in einem Final Four gestanden.

