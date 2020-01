Zahl brennender Autos in Berlin bleibt hoch

Allein in der Nacht zu Freitag wurden in Berlin drei Autos durch Feuer zerstört. Zuerst musste die Feuerwehr in die Genter Straße in Wedding zum Löschen fahren, dann in die Kreuzberger Alexandrinenstraße und schließlich in die Hübnerstraße in Friedrichshain. Alle drei Wagen waren äußerlich als Fahrzeuge der Firma Thyssenkrupp zu erkennen.

Inklusive dieser drei Fälle verzeichnete die Berliner Polizei im ersten Monat des neuen Jahres 44 mutwillig durch Feuer beschädigte oder zerstörte Autos. Davon wurden 28 direkt in Brand gesteckt, 16 durch überschlagende Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Damit bleibt die Zahl auf dem Niveau des Vormonats. I m Dezember 2019 brannten mindestens 40 Autos.

1. Januar, Dennewitzstraße, Tiergarten: Ein Mercedes brannte komplett aus. Vorher sprangen Jugendliche darauf herum. Foto: Wolfram Steinberg / dpa

1. Januar, Blücherstraße, Kreuzberg: Polizisten versuchten, den Brand an diesem Audi mit einem Feuerlöscher zu ersticken. Das gelang erst der Feuerwehr. Foto: Thomas Peise / BM

9. Januar, Elßholzstraße, Schöneberg: Ein 37-Jähriger soll diesen Volvo angezündet haben und wurde kurz darauf festgenommen. Foto: Thomas Peise

31. Januar, Genter Straße, Wedding: Ein Dienstwagen der Firma Thyssenkrupp brannte. Gegen 2 Uhr rückte die Feuerwehr an und löschte. Foto: Thomas Peise

31. Januar, Hübnerstraße, Friedrichshain: Ein dritter Wagen von Thyssenkrupp ging nur wenig später in Flammen auf. Foto: Thomas Peise



31. Januar, Alexandrinenstraße, Kreuzberg: Fast zeitgleich musste ein zweites Thyssenkrupp-Fahrzeug gelöscht werden. Der Staatsschutz ermittelt. Foto: Thomas Peise



Eine politische Motivation konnte bislang in keinem Fall abschließend nachgewiesen werden. Bei den drei Autos von Thyssenkrupp liegt er jedoch nahe, da es auf einer linksextremen Internetseite ein entsprechendes Bekennerschreiben gibt. Die Polizei prüft dessen Authentizität. Außerdem ermittelt der Staatsschutz.

Für das gesamte Vorjahr verzeichnet die Berliner Polizei insgesamt 596 Fahrzeuge, die durch Brandstiftung zerstört oder beschädigt wurden. 358 davon wurden direkt in Brand gesteckt, wobei die Ermittler bei 56 davon von einem politischen Motiv ausgehen. Die übrigen 238 wurden durch überschlagende Flammen beschädigt. Mit insgesamt 596 brennenden Autos liegt das vergangene Jahr sogar über dem Höchstwert von 2016. Damals wurden 374 Autos in Brand gesteckt und weiter 177 daneben stehende beschädigt.

Im vergangenen Sommer gründete die Polizei die Einsatzbereitschaft „Nachtwache“. Sie stieß auch auf Marcel G. Der mutmaßliche notorische Brandstifter muss sich seit Mitte Januar vor dem Berliner Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 30-Jährigen neun Brandstiftungen innerhalb von nur einem Monat vor, bei denen 14 Autos in Flammen aufgingen. G. steht bereits das vierte Mal wegen solcher Delikte vor Gericht.