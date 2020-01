Das sind die Tipps zum Wochenende in Berlin

Verlassene Orte ­– Ein Rundgang durch die ehemalige Schultheiss-Mälzerei

„Verlassene Orte“ – so ist die Führung durch die ehemalige Schultheiss-Mälzerei am Sonnabend überschrieben. So „verlassen“ ist die alte Mälzerei in der Bessemerstraße in Schöneberg zwar gar nicht. In dem roten Backsteinbau haben sich schon seit Jahren Mieter aus etlichen Unternehmensbereichen niedergelassen. Das einstige Hauptgebäude allerdings ist bis heute ein Relikt der Industriegeschichte der 20er- bis 90er-Jahre geblieben. Die Mälzerei lieferte bis zur Stilllegung 1996 die Zutaten für die Schultheiss-Patzenhofer Brauerei. Für Neugierige bietet sich am Wochenende eine neue Gelegenheit, das Gebäude, in dem noch immer einige Einbauten im Original zu sehen sind, zu besichtigen. Wer an der Führung teilnehmen will, sollte mindestens 12 Euro dabei haben. Festes Schuhwerk und warme Kleidung werden empfohlen.

Rundgang auf dem Südgelände, 1. Februar, 13 Uhr, Bessemerstraße 2-14, 12103 Schöneberg, Eintritt ab 12 Euro, Tickets: www.berlin.de, 15 Minuten vor Beginn beim Pförtner melden

Die Geschichte eines Gelehrten aus dem Franziskanerkloster

Ausstellung: „Unfinished Histories“ in der Klosterruine Berlin

Foto: Katja Kynast

Er wurde berühmt mit Experimenten zwischen Wissenschaft und der Magie: Leonhard Thurneysser. Der Gelehrte wirkte im 16. Jahrhundert im verlassenen Franziskanerkloster und gilt heute als umstritten. Bereits im Dezember und Januar beschäftigte sich eine Ausstellung mit Thurneysser. An diese knüpfen nun die Berliner Autorin Monika Rinck und der Übersetzer Haytham El-Wardany aus Kairo an. Rinck beschäftigt sich in ihren Werken mit dem Wirken der historischen Figur zur Zeit der Renaissance in Berlin und fragt nach Aktualität und Obsoleszenz von menschlichen Wünschen. El-Wardany fragt nach der politischen Wirkung von Poesie. Seine Arbeit „True Fables“ geht der Wirkungsgeschichte der Fabelsammlung Kalila Wa Dimna aus dem 8. Jahrhundert nach. Die Ausstellung „The Better Alchemists“ aus der Reihe „Unfinished Histories“ ist vom 1. Februar bis zum 3. Mai zu sehen.

Ausstellungseröffnung an diesem Sonnabend in der Ruine der Franziskaner Klosterkirche, Klosterstraße 73a. Eintritt frei.

„Elektropolis-Tour“: Auf den Spuren der Elektroindustrie am Spreeufer

Auf den Spuren der Elektroindustrie am Spreeufer

Foto: Industriesalon Schöneweide

Der Industriesalon Schöneweide lädt an diesem Sonntag zur „Elektropolis-Tour“ ein. Sie führt durch das historische Industriegebiet mit alten Backsteinbauten, das einst der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft (AEG) gehörte. Das Unternehmen siedelte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts am Spreeufer an. In den Fabriken wurden Kabel, Transformatoren, Elektronenröhren und Automobile hergestellt. Die AEG verpflichtete namhafte Architekten wie Peter Behrens, der Fabriken und Produkte entwarf. Viele Gebäude stehen heute unter Denkmalschutz. Markante Bauten wie der Behrens-Turm werden auf der Elektropolis-Tour gezeigt. Auch zum ehemaligen Werk für Fernsehelektronik und zur Villa Rathenau führt die Tour die Besucher. Auf einem Teil des einstigen AEG-Geländes hat sich die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) angesiedelt.

„Elektropolis-Tour“, 2. Februar, 12 Uhr, Dauer: etwa zweieinhalb Stunden, Kosten: zehn, ermäßigt acht Euro. Treffpunkt: Industriesalon Schöneweide, Reinbeckstraße 9, Oberschöneweide, www.industriesalon.de.

Drei neue Ausstellungen im Spandauer Zentrum für aktuelle Kunst

„radiKAHLschlag“ ist eine der Ausstellungen im ZAK.

Foto: Georgia Krawiec

Auf der Zitadelle Spandau erwarten Kunstbegeisterte gleich drei neue Ausstellungen, die im dortigen Zentrum für aktuelle Kunst (ZAK) zu sehen sind. Unter dem Titel „Verletzbare Subjekte“ haben Künstler der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig eine Ausstellung entwickelt, bei der auf rund 650 Quadratmeter Fläche Videoarbeiten, Fotografien, Installationen und performative Formate zum Thema menschliche Verletzlichkeit gezeigt werden. „Not only in space, but also in time“ heißt die zweite Schau, bei der drei plastisch arbeitende Künstler der Konstruktion von Räumlichkeit und der Bedeutung von Zeit für die Erfahrung dreidimensionaler Kunst nachgehen. Die Künstlerin Georgia Krawiec gibt in „radiKAHLschlag“ Einblicke in die experimentelle Fotografie. Im Zentrum stehen dabei ihre Arbeit mit Lochkameras und das Verfahren der extremen Langzeitbelichtung.

Zitadelle Spandau – ZAK, Am Juliusturm 64, geöffnet Fr.–Mi. 10–17 Uhr, Do. 13–20 Uhr, Eintritt 4,50 Euro, ermäßigt 2,50 Euro.

„Super Bowl Sunday“ zusammen erleben im Clubhaus

Dieses Jahr wieder dabei: Die Kansas City Chiefs.

Foto: Marcio Jose Sanchez / dpa

Am Sonntag findet im Hard Rock Stadium in Miami der 54. Super Bowl statt. Gegenüber stehen sich in diesem Jahr die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs, die beim letzten Finale unterlagen. Football-Fans können auch abseits des Stadtzentrums das amerikanische Großereignis mitverfolgen: Das Clubhaus in der Roedernstraße zeigt das Match samt der berühmten Halbzeitshow – dieses Jahr mit Shakira und Jennifer Lopez – live auf großer Leinwand. Los geht es in den USA um 18.30 Uhr Ortszeit. Deutsche Zuschauer können das Spiel um 0.30 Uhr verfolgen. Die Vorberichterstattung beginnt um 22.45 Uhr. Der Super Bowl ist ein mediales Großereignis, bekannt sind die vielen hochkarätigen Werbespots. Der US-amerikanischen Sängerin Demi Lovato gebührt die Ehre, vor Spielbeginn die Nationalhymne zu singen. Durchschnittlich dauert ein Super-Bowl-Spiel etwa vier Stunden inklusive Halbzeitpause.

2. Februar, geöffnet ist ab 17 Uhr, Das Clubhaus, Roedernstraße 16, Teilnahme ist kostenfrei.

Ein Spaziergang durch Reinickendorfs Industriegeschichte

Björn Berghausen vom Berlin Brandenburgischen Wirtschaftsarchiv kennt die Wirkungsstätten der Reinickendorfer Industrie.

Foto: T. Schubert / BM

Der Bezirk im Norden Berlins hat sich im Laufe der Jahre einen Namen als Industriestandort gemacht. Zahlreiche Weltmarktführer sind dort angesiedelt. Wie sich Reinickendorf zu dem entwickelt hat, erzählt Björn Berghausen vom Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchiv regelmäßig auf seinen Industriespaziergängen. Beim nächsten am Freitag, 7. Februar, geht es um die Breitenbachstraße und deren Umgebung unter dem Titel „Von der Schafsweide zum Industriestandort“. In der Einladung des Museums Reinickendorf, das den Spaziergang in Kooperation mit dem Wirtschaftsarchiv organisiert, heißt es, dass die Eröffnung der Kremmener Eisenbahnlinie 1896 der Dalldorfer Heide den Aufschwung als Gewerbegebiet bescherte. Diese Feldmark war wegen des schlechten Bodens nicht beackert worden. 1880 entstand auf der Heide das erste Gebäude. Nachdem 1898 Borsig sein neues Werk in Tegel errichtet hatte, wandelte sich das nahe Umfeld.

7. Februar, 14 bis 16 Uhr, Treffpunkt: U-Bahnhof Otisstraße, U-Bahn-Linie U6, die Teilnahme ist kostenfrei.

