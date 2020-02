Ahmad O. liefert sich im Tiergartentunnel in einem BMW 650i ein illegales Autorennen mit einem Mercedes AMG

Die Zahl der illegalen Autorennen auf Berlins Straßen steigt innerhalb eines Jahres um 30 Prozent an. Was passieren soll.

Verkehr Zahl der Raser in Berlin gestiegen: Das hat die Polizei vor

Berlin. Auf den Straßen Berlins finden immer mehr illegale Autorennen statt. Das teilte die Senatsinnenverwaltung auf Anfrage des CDU-Abgeordneten Peter Trapp mit. Demnach zählte die Berliner Polizei im vergangenen Jahr insgesamt 360 Autorennen in der Stadt. Im Jahr 2018 waren es 279. Das bedeutet ein Plus von rund 30 Prozent.

Besonders stark ist der Anstieg der sogenannten Einzelrennen: Wurden 2018 noch 148 Raser von der Berliner Polizei gestoppt, waren es 2019 schon 253. Und auch die Zahl der Rennen mit zwei oder mehr Autofahrern ist im Jahresvergleich angestiegen, von 101 auf 107. Gleichzeitig erhöhte sich die Anzahl von Verkehrsunfällen, die durch illegale Autorennen verursacht wurden: 46 gab es 2019; im Jahr zuvor waren es 40.

Illegales Autorennen in Berlin: 2018 starben zwei Menschen

In beiden Jahren wurden je 22 Personen bei diesen Verkehrsunfällen leicht verletzt, 2018 gab es zudem acht Schwerverletzte, 2019 waren es neun. Die einzig positive Nachricht: Vergangenes Jahr wurde niemand durch ein Autorennen getötet. 2018 hingegen kamen zwei Menschen bei den verbotenen Wettbewerben ums Leben: Eine 22 Jahre alte, unbeteiligte Frau wurde im Juni an der Kantstraße überfahren, die Studentin starb an der Unfallstelle. Der 18 Jahre alte Beifahrer des Unfallfahrers starb kurz darauf im Krankenhaus. Das Auto soll mit Tempo 160 durch die Stadt gerast sein. Der Fahrer wurde wegen Mordes zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt.

Dass die Zahl der geahndeten illegalen Autorennen gestiegen ist, erklärt Innensenator Andreas Geisel (SPD) mit verstärkten Verkehrskontrollen. „Diese sinnlosen Tempo-Protzereien gehören nicht auf unsere Straßen. Deswegen greift die Polizei konsequent ein und verfolgt die Vergehen.“ Höhere Fallzahlen zeigten demnach, dass die Polizei ein besonderes Auge darauf habe. Jedoch würden Rennen im gesamten Stadtgebiet stattfinden, es gebe keine Brennpunkte – was eine Verhinderung von solchen Rennen quasi unmöglich mache. Die Polizei setze daher vor allem auf präventive Maßnahmen, wie beispielsweise Verkehrsunterricht in Oberschulen.

Illegales Autorennen zur Straftat hochgestuft

2017 wurden illegale Autorennen von einer Ordnungswidrigkeit zur Straftat hochgestuft. Seitdem erwarten Raser bis zu zehn Jahre Gefängnis, wenn durch ein „verbotenes Kraftfahrzeugrennen“ der Tod eines anderen Menschen verursacht wird. Insgesamt wurden in den Jahren seit der Gesetzesänderung in Berlin mehr als 1000 Ermittlungsverfahren gegen Raser eingeleitet, davon kamen 368 zur Anklage. 160 Raser wurden bisher rechtskräftig verurteilt.