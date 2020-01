Hertha BSC verleiht Jastrzembski nach Paderborn

Berlin. Fußball-Bundesligist Hertha BSC verleiht für die kommenden eineinhalb Jahre Dennis Jastrzembski an den Ligakonkurrenten SC Paderborn. Der 19 Jahre alte Junioren-Nationalspieler verlängerte zugleich seinen Vertrag bei den Berlinern, wie Hertha am Freitag auf seiner Webseite bekanntgab.

"Dennis ist ein veranlagter Spieler, dem wir noch jede Menge zutrauen. Für ihn kommt es in der nächsten Zeit darauf an, möglichst viel Erfahrung im Profi-Bereich zu sammeln. Deswegen macht diese Leihe für alle Beteiligten Sinn", sagte Geschäftsführer Michael Preetz am Freitag.

Der Offensivspieler, der 2015 von Holstein Kiel in die Jugend der Berliner wechselte, hatte in der Saison 2017/2018 die A-Jugend-Meisterschaft mit Hertha gewonnen. 2018 unterschrieb Jastrzembski als erster Vertreter des Jahrgangs 2000 einen Profivertrag. In der letzten Saison kam der Außenspieler auf fünf Einsätze bei den Profis in der Bundesliga sowie einem Spiel im DFB-Pokal.