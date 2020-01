Wasserball Wasserfreunde Spandau mit kurzem Intermezzo in Bundesliga

Berlin. Der deutsche Wasserball-Meister Spandau 04 muss auf dem Weg zur Titelverteidigung lange Pausen hinnehmen. Nach der EM-bedingten mehrwöchigen Bundesliga-Pause seit Anfang Dezember bestreitet bisher ungeschlagene A-Gruppen-Spitzenreiter (18:0) am Samstag (16 Uhr) beim Fünften White Sharks Hannover (8:8) das bis Anfang April einzige Spiel in der Deutschen Wasserball Liga (DWL).

Für Spandaus Wasserballer wird der Spielplan am 5. Februar (19 Uhr) mit dem Champions League-Hauptrundenspiel bei VK Szolnok (Ungarn) fortgesetzt. Am 9. Februar (13.30 Uhr) sind erneut die White Sharks Hannover Auswärtsgegner im DSV-Pokalviertelfinale.

Anschließend genießt die Nationalmannschaft mit der Vorbereitung auf das Olympia-Qualifikationsturnier Ende März in Rotterdam Priorität. Dort werden vier Tokio-Tickets vergeben - die letzte Chance für die DSV-Auswahl, nach 2012 und 2016 nicht zum dritten Mal in Serie Olympische Spiele zu verpassen. Erst Anfang April wird mit dem Pokal-Final Four und der Bundesliga das nationale Wettkampfgeschehen fortgesetzt.