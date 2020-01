Medien: Selke vor Rückkehr von Hertha BSC zu Werder Bremen

Bremen. Werder Bremen ist auf der Suche nach einem Stürmer offenbar fündig geworden. Medienberichten zufolge soll der frühere U21-Nationalspieler Davie Selke von Hertha BSC zum abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten an die Weser zurückkehren. Bereits zwischen 2013 und 2015 hatte Selke für Werder gespielt, bevor er nach Leipzig und 2017 in die Hauptstadt wechselte.

Laut "Weser-Kurier" sind sich die Bremer mit dem 25-Jährigen einig, allerdings fehle noch das Einverständnis von Herthas Trainer Jürgen Klinsmann. Nach Informationen des TV-Senders Sky steht Selkes Medizincheck an diesem Freitag noch aus. Für die Hertha erzielte er in der laufenden Spielzeit in 19 Bundesligaspielen ein Tor.