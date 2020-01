Nah an Playoff-Plätzen: Netzhoppers wollen Trend bestätigen

Bestensee. Die Netzhoppers KW-Bestensee wollen ihren Aufwärtstrend in der Volleyball-Bundesliga am Samstag (18 Uhr/sporttotal.tv) im Heimspiel gegen die Bisons Bühl bestätigen. "Das war für uns in der Vergangenheit immer ein sehr unangenehmer Gegner", sagt jedoch Trainer Mirko Culic. Das Hinspiel in Bühl hatten die Netzhoppers mit 1:3 verloren.

Mit vier Punkten aus den schweren Spielen zuletzt gegen die Berlin Volleys (2:3) und die SWD powervolleys Düren (3:1) haben die Brandenburger jedoch einen respektablen Start ins neue Jahr hingelegt. Den Abstand zu Tabellenplatz acht, der nach der Hauptrunde zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt, hat die Mannschaft auf einen Zähler verringert.

"Nur wenn wir es schaffen, unser Niveau beim Aufschlag und bei der Annahme hoch zu halten, kann uns auch gegen Bühl ein Sieg gelingen", meint Culic. Viel wird auch wieder von der Durchschlagskraft von Casey Schouten abhängen. Der Kanadier ist mit 237 Punkten derzeit drittbester Angreifer der Bundesliga.

Die Bisons Bühl, die in der Tabelle als Elfter fünf Punkte hinter den Netzhoppers liegen, kommen mit einem neuen Trainer nach Bestensee. Vor zwei Wochen hat sich der Verein von Johann Verstappen (ehemals VC Olympia Berlin) wegen Erfolglosigkeit getrennt. Der Argentinier Alejandro Kolevich (31), bisher Cotrainer, hat die Aufgabe übernommen.