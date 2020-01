Was der Brexit für Berlin bedeutet

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend, punkt Mitternacht, verlässt Großbritannien die EU – aber was heißt das für Berlin? 14.433 Briten leben in der Stadt, weitere 966 in Brandenburg. Die verlieren ihren Status als EU-Bürger. Die britische Botschaft hat für ihre Staatsbürger extra einen Link zum Thema eingerichtet: „Living in Germany guidance“.

Da wird überdeutlich, dass sich zunächst einmal so schnell nichts ändert – erstmal gilt bis zum 31. Dezember 2020 die „implementation period“, zu Deutsch „Umsetzungsfrist“. Briten, die bis zu diesem Stichtag in Berlin leben und gemeldet sind, dürfen wohl auch danach bleiben. Alles andere muss noch geregelt werden.

Offenbar trauen aber nicht alle Briten dieser Regelung, denn die Zahl der Einbürgerungen hat deutlich zugenommen. Zwischen 2016 – dem Zeitpunkt des Brexit-Referendums – und dem 31. Dezember 2018 nahmen 1272 Bürger des Vereinigten Königreiches den deutschen Pass an. Das sind zwölfmal so viele Einbürgerung wie im Vergleichszeitraum davor. 5700 Menschen zogen in die deutsche Hauptstadt, zwischen 2013 und 2015 waren es nur 2600. Die Zahl hat sich also verdoppelt.

Brexit: Spürbar weniger britische Touristen in Berlin

Deutlich abgenommen hat dagegen die Zahl britischer Touristen in Berlin. Im Jahr 2019 besuchten 6,6 Prozent weniger Engländer die Hauptstadt, das sind 102.651 Übernachtungen, es blieben darunter über 90.000 Betten in Hotels leer. Bei der Marketinggesellschaft „Visit Berlin“ sieht man einen deutlichen Zusammenhang mit dem Brexit. Die Unsicherheit sei bei vielen Briten groß, „da werden Reisepläne auch mal verschoben“, so Sprecher Christian Tänzler. „Das Pfund hat auch gelitten“, sagt er, reisen ist also teurer geworden. Bitter für Berlin, ist Großbritannien bislang doch touristisch der größte europäische Außenmarkt für die Hauptstadt. Einen Einbruch gab es auch bei Geschäftsreisen. Die Unsicherheit, wie es geschäftlich weitergeht, ist bei Unternehmern groß.

Lesen Sie auch: Was der Brexit für uns Deutsche bedeutet

Deshalb fordert die britische Handelskammer in Berlin auch, man solle sich die konsequente Art der Queen beim „Megxit“ zum Vorbild nehmen. „Queen Elizabeth II. hat uns gerade vorgemacht, wie Krisen gelöst werden: Schnelle und klare Entscheidungen mit viel Verständnis für die jeweils andere Seite“, meint der Präsident der British Chamber of Commerce in Germany, Michael Schmidt.

Die vergangenen Monate mit ihren Unsicherheiten hätten schon zu einem deutlich spürbaren wirtschaftlichen Abschwung in beiden Ländern geführt. So sind beispielsweise Fragen des Zolls weiterhin nicht geregelt, was ein Problem darstelle. „Ein monatelanges Gezerre verunsichert Unternehmen und Bürger und richtet langfristig erheblichen wirtschaftlichen Schaden an“, mahnt Schmidt deshalb.

2018 wurden Waren im Wert von 710 Millionen Euro exportiert

Doch welche Rolle spielt die britische Wirtschaft überhaupt für Berlin? 400 Unternehmen der Hauptstadt, heißt es bei der Industrie- und Handelskammer (IHK), hätten „in einem signifikanten Umfang Wirtschaftsbeziehungen mit Großbritannien“. Das wirkt sich auch finanziell aus: Zwischen Januar und November 2019 erwirtschaftete man ein Handelsvolumen von rund 1,1 Milliarden Euro. „Großbritannien ist und bleibt auch nach dem Brexit der sechswichtigste Exportmarkt Berlins“, so die IHK.

Die Nachfrage von Waren aus der Hauptstadt steige in Großbritannien stetig. 2018 seien Waren im Wert von 710 Millionen Euro exportiert worden. Was wird dort verkauft? Hauptsächlich „Nahrungs- und Futtermittel“. Bei der IHK ist man dennoch zuversichtlich: „Auch nach Ablauf der Übergangsphase rechnen wir nicht unmittelbar mit Auswirkungen auf die Berliner Wirtschaft, da die Verflechtungen hier nicht so intensiv sind wie beispielsweise in Baden-Württemberg.“ Die mittelbaren Folgen werde man allerdings zu spüren bekommen, sollte sich das Klima verschlechtern.

Ein letztes Farewell im Theater

Übrigens: Für alle, die künstlerisch begleitet Abschied nehmen wollen – im Hau 1 an der Stresemannstraße 29 in Kreuzberg findet eine sechsstündige Performance „I Love You, Goodbye (The Brexit and Beyond Edition)“ statt, ab 19 Uhr bis nach Mitternacht. Dabei wird das lange und komplizierte deutsch-englische Verhältnis in aller Epik und multimedial thematisiert. Damit das „Farewell“ irgendwie leichter fällt.

„You'll never trade alone“: Berliner Funkturm leuchtet zu Brexit

Der Berliner Funkturm ist anlässlich des Brexit in den Farben der britischen Flagge angestrahlt worden. Die blau-weiß-rote Beleuchtung bis Samstag sei ein „weithin sichtbares Zeichen der Verbundenheit“ anlässlich des EU-Austritts Großbritanniens, erklärte der Chef der Messe Berlin, Christian Göke, am Donnerstag. An die Briten richtete er - frei nach einem bekannten englischen Fußball-Song - die Botschaft: „You'll never trade alone! Die Messe Berlin erwartet Euch!“

Göke zufolge kamen allein seit dem Referendum im Juni 2016 rund 46.000 Fachbesucher und 1200 Aussteller aus Großbritannien zu den Leitmessen in Berlin. Britische Unternehmen seien bereits seit 1966 auf der Grünen Woche vertreten, seit 1968 auch auf der ITB - bereits Jahre vor dem Beitritt des Landes zur EU-Vorläuferorganisation.

Auch in Brüssel wurden auf dem Grand Place während einer Veranstaltung zur Feier der Freundschaft von Großbritannien und der EU Gebäude in den Farben der Flagge des Vereinigten Königreichs beleuchtet. (mit dpa)