Kai Wegner: „Dafür sorgen, das schlechte Regieren in Berlin zu beenden“

CDU-Landeschef Kai Wegner hat sein Amt im Mai 2019 von Kulturstaatsministerin Monika Grütters übernommen. Im Interview mit der Berliner Morgenpost erklärt Wegner, was er von der designierten neuen SPD-Vorsitzenden Franziska Giffey erwartet und wie die CDU darauf reagieren will.

Herr Wegner, die SPD in Berlin stellt sich gerade grundlegend neu auf. Was bedeutet das für die CDU?

Kai Wegner Wir beobachten, was da passiert und was es für Berlin bedeutet. Ich habe vernommen, dass es neue Impulse für die SPD geben soll. Viel wichtiger wären doch wohl aber neue Impulse für die Regierungsarbeit in Berlin. Als designierte Vorsitzende der derzeit größten Regierungspartei müsste Frau Giffey dafür sorgen, das schlechte Regieren in Berlin zu beenden. Da bin ich sehr gespannt, wie sie neue Impulse setzen möchte – und das auch noch mit Raed Saleh, der ja schon lange Teil des Systems ist.

Und was bedeutet das für die CDU?

Für uns bedeutet das gar nicht so viel Neues, denn wir haben ja damit gerechnet. Ich schaue nicht nach links oder rechts, sondern ich schaue nach vorn und konzentriere mich auf Berlin. Entscheidend ist, dass wir als CDU geschlossen und entschlossen weiter die Themen der Stadt anpacken. Wir stehen für einen echten Politikwechsel.

Mit Giffey wird nun eine Vertreterin des rechten Flügels an der Spitze der SPD stehen. Erleichtert oder erschwert das Ihre Arbeit?

Ich sehe diese Personal-Rochade ganz entspannt. Frau Giffey ist jetzt in Haftung für das Regierungshandeln in Berlin. Ich bin sehr gespannt, was sich in Fragen der Sicherheit in den kommenden eineinhalb Jahren bis zu den Wahlen verändert. Es wird spannend zu sehen sein, ob die SPD jetzt klarer Position gegen die Linke und die Grünen bezieht, wenn wir über den Görlitzer Park, die Rigaer Straße oder das Misstrauen gegen Polizeibeamte sprechen. Am Ende des Tages ist Michael Müller am linken Flügel seiner Partei gescheitert. Es stellt sich die Frage, ob Frau Giffey jetzt die linke Berliner SPD verändert oder ob die linke SPD nicht vielmehr Frau Giffey verändern wird.

Die SPD reagiert mit der Rochade auf andauernd schlechte Umfragewerte. Warum kann die CDU davon nicht profitieren?

Wir haben als CDU an Vertrauen verloren, weil wir im Bund und im Land in unserer Regierungszeit viele Erwartungen nicht erfüllt haben. Vertrauen zu verlieren, geht schneller, als es zurückzugewinnen. Seit meiner Wahl zum Landesvorsitzenden bin ich zusammen mit vielen Parteifreunden in der gesamten Stadt unterwegs, um neues Vertrauen für die CDU zu erarbeiten. Wir haben einen Aufbruch hinbekommen und die Richtung stimmt. Gerade in einer Zeit, in der der Senat unsere Stadt tief spaltet, werden wir als CDU Berlin ein Angebot für die ganze Stadt machen.

Was meinen Sie damit, dass die Koalition die Stadt spaltet? Die Rahmenbedingungen sind gut, die Wirtschaft wächst, die Arbeitslosigkeit ist gering, die Stadt ist attraktiv und zieht viele Menschen an.

Berlin ist in der Tat die schönste Stadt Deutschlands und spielt mittlerweile in einer Liga mit den großen europäischen Metropolen. Immer mehr Menschen wollen hierher – aber nicht wegen, sondern trotz der Politik von Rot-Rot-Grün. Man stelle sich einmal vor, wo Berlin heute stehen könnte mit einem Senat, der die Chancen der Stadt nicht deckelt, sondern aktiv gestaltet. Mit spalten meine ich, dass Rot-Rot-Grün alle gegeneinander ausspielt: Mieter gegen Vermieter, Autofahrer gegen Radfahrer, Sicherheit gegen Freiheit, Außenbezirke gegen Innenstadt. Ich habe nie das Gefühl, dass es um die ganze Stadt geht. Mein Politikverständnis ist es, für einen Ausgleich zu sorgen. Rot-Rot-Grün macht das glatte Gegenteil. Insbesondere die Menschen in den Außenbezirken fühlen sich im Stich gelassen.

Apropos Politik für die ganze Stadt: Ist es da sinnvoll, so vehement gegen den gerade vom Abgeordnetenhaus beschlossenen Mietendeckel zu sein, wenn sich drei Viertel der Berliner in Umfragen dafür aussprechen?

Man könnte den leichten Weg gehen und sagen, prima, die Mehrheit der Berliner ist dafür und dann sind wir das auch. Mir geht es aber um Haltung und Verantwortung. Ich bin überzeugt: Der Mietendeckel ist die falsche Antwort auf das Problem steigender Mieten, die falsche Antwort für Menschen, die Angst vor Verdrängung haben. Der Hauptgrund für die steigenden Mieten ist das zu geringe Wohnraumangebot. Deshalb brauchen wir mehr Neubau, da müssen wir deutlich schneller werden. Und wenn wir bundespolitische Regelungen wie die Mietpreisbremse und den Mietenspiegel auch in Berlin konsequent durchsetzen, bekommen die Mieter eine Atempause, bis neuer Wohnraum zur Verfügung steht. Durch den Mietendeckel werden diese Möglichkeiten aber außer Kraft gesetzt. Am Ende werden die Gerichte den Mietendeckel kassieren, und die Berliner werden die Zeche zahlen.

Ist es da nicht von der SPD umso klüger, Franziska Giffey als neue Parteichefin zu installieren? Sollte der Mietendeckel scheitern, könnte sie sagen, sie sei nicht dabei gewesen…

Ich glaube, eine solche Ausrede würden die Berlinerinnen und Berliner Frau Giffey nicht durchgehen lassen. Als Parteivorsitzende kann sich Frau Giffey von der Regierungspolitik nicht davonstehlen. Eine Einlassung von Frau Giffey gegen den Mietendeckel ist mir nicht bekannt.