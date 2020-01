Friedrichshain: Linke protestieren am Freitag - das ist die Route

Die linke Szene der Hauptstadt macht mobil. Bevor am Dienstag der 23. Europäische Polizeikongress „Berlin Congress Center“ startet, wollen linke Gruppen am Freitagabend dagegen demonstrieren. Der Protestzug sollte ursprünglich durch Neukölln ziehen. Kurzfristig wurde er jedoch „aufgrund des Mordes an Maria“ nach Friedrichshain verlegt, heißt es in einem Aufruf im Internet. Die 33-Jährige wurde am vergangenen Freitag von einem Polizeibeamten in ihrer Wohnung an der Grünberger Straße erschossen.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von Notwehr aus. Maria B. soll mit einem Messer auf die Beamten losgegangen sein. Im Aufruf ist von einer „Hinrichtung“ die Rede. Mit der Demonstration, die um 20 Uhr am Wismarplatz starten und später am Bahnhof Ostkreuz enden soll, wolle man „Wut und Trauer“ sichtbar machen. Der Zug soll auch an der Wohnung der 33-Jährigen vorbeiführen. „Wir werden in einer angemessenen Weise an dem Haus von einer der unzählbaren Betroffenen tödlicher Polizeigewalt vorbeigehen“, heißt es. Der Polizei wird nahegelegt, sich fernzuhalten.

Linke demonstrieren in Friedrichshain - das ist die Route.

Die Demonstration sei mit 100 Teilnehmern angemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. „Wir sind darauf vorbereitet, Versammlungsteilnehmer vorzufinden, die auch dem linksextremen Milieu zugehören.“ Das Versammlungsrecht müsse man auch denen einräumen, die die Polizei nicht mögen, so der Sprecher weiter.

Insgesamt fünf Anschläge in nur einer Nacht

In den vergangenen Tagen häuften sich bereits links-motivierte Anschläge in Berlin. Allein in der Nacht zu Donnerstag gab es mindestens fünf. Drei davon stehen augenscheinlich in direkter Verbindung zur Verhandlung Räumungsklage gegen das linke Hausprojekt „Liebig34“.

Am Morgen fanden sich auch Farbschmierereien am Parteibüro des fraktionslosen und Ex-AfD-Abgeordneten Andreas Wild in Lichterfelde. Gleichzeitig wurden die Scheiben des Wahlkreisbüros des Berliner CDU-Abgeordneten Stephan Lenz in Prenzlauer Berg eingeschlagen. Lenz gehöre als Mitglied des Präsidiums des Berliner Abgeordnetenhauses „aus Prenzlauer Berg verdrängt“, heißt es in einem radikalen Bekennerschreiben, das den Anschlag zu begründen versucht.