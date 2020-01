Eisbär Müller: "Wollen in jedem Fall unter die Top vier"

Berlin. Die Eisbären Berlin stehen vor einem richtungsweisenden Wochenende in der Deutschen Eishockey Liga. In den Heimspielen gegen die Straubing Tigers am Freitag (19.30 Uhr/Magentasport) und den ERC Ingolstadt am Sonntag (17 Uhr/Magentasport und Sport1) dürfte sich entscheiden, ob die Hauptstädter noch einmal den dritten Tabellenplatz ins Visier nehmen können oder sich bis zum Ende der Hauptrunde auf die Sicherung ihres vierten Rangs konzentrieren müssen.

"Die beiden Spiele sind richtig wichtig für uns", sagte Nationalspieler Jonas Müller nach dem Training am Donnerstag. "Nicht unbedingt nur wegen Platz drei: Bremerhaven klebt hinten an uns dran, und die anderen sind auch nicht so weit entfernt. Wir wollen in jedem Fall unter die Top vier, damit wir das Heimrecht im Playoff-Viertelfinale haben."

Trainer Serge Aubin mochte von Spekulationen über mögliche Platzierungen nichts wissen: "Wir wollen uns wirklich auf uns konzentrieren. Wo wir in der Tabelle landen, wird sich ergeben", sagte er. Das Duell mit dem Dritten Straubing, der sieben Punkte vor den Eisbären liegt, aber ein Spiel mehr absolviert hat, sei lediglich "eine gute Gelegenheit, gegen einen Gegner zu spielen, der direkt vor uns steht, und zu zeigen, was wir haben", sagte der Kanadier. "Aber wir sind nicht darauf fixiert, ob wir sie einholen oder nicht."

Personelle Änderungen gegenüber den Siegen gegen München und Schwenningen am vergangenen Wochenende wird es nicht geben. "Es bleibt beim Status Quo, was die Aufstellung betrifft", sagte Aubin.