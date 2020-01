Entwarnung bei Verdachtsfall von Coronavirus in Brandenburg

Potsdam. Auch der zweite Verdachtsfall auf das Coronavirus in Brandenburg hat sich nicht bestätigt. Das Laborergebnis sei negativ, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Potsdam mit. Damit ist die Schülerin aus Potsdam nicht mit dem Erreger infiziert. Sie war am Mittwochabend in das Ernst von Bergmann-Klinikum gebracht worden. Ein erster Fall in Brandenburg hatte sich zuvor ebenfalls nicht bestätigt. Zuvor hatten mehrere Medien über die Entwarnung berichtet. Das Coronavirus kann eine Lungenkrankheit auslösen.

( dpa )