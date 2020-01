Drei Schwerverletzte bei Unfall in Britz

Berlin. Zwei Frauen und ein Mann sind bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Britz schwer verletzt worden. Ein 40 Jahre alter Mann befuhr am Mittwochnachmittag mit seinem Wagen die Gradestraße und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Auto einer 64-Jährigen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Beide erlitten schwere Verletzungen am Rumpf, auch die Beifahrerin (56) der Frau wurde schwer verletzt. Alle drei kamen in Krankenhäuser. Der genaue Unfallhergang müsse nach Angaben der Polizei noch untersucht werden.

( dpa )