Prozess gegen Bewohner von "Liebig 34" vertagt

Berlin. Der Prozess um die Räumungsklage gegen die Bewohner des Berliner Hauses Liebigstraße 34 ist am Donnerstag nur kurz nach Verhandlungsbeginn vertagt worden. Der Anwalt des Bewohner-Vereins hatte einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter gestellt, weil dieser in Schriftsätzen nur die maskuline Form für alle Personen verwende. Kernanliegen des Vereins sei aber gerade die Geschlechterneutralität, sagte Anwalt Moritz Heusinger. Da der Antrag zurückgestellt werden sollte, verließ der Anwalt die Verhandlung und nahm auf einer Zuschauerbank Platz. Das Gericht will nun am 30. April (9.30 Uhr) eine Entscheidung verkünden.

Der Eigentümer des symbolträchtigen Hauses in Berlin-Friedrichshain hatte die Klage eingereicht. Sie richtet sich gegen Bewohnerinnen, die sich als "anarcha-queer-feministisches Hausprojekt Liebig 34" bezeichnen. 2018 endete ihr auf zehn Jahre befristeter Gewerbemietvertrag, den der Bewohner-Verein mit dem Hausbesitzer abgeschlossen hatte. "Liebig 34" gilt als eines der letzten Symbole der autonomen Szene in der Stadt.

Beim Prozessauftakt Mitte November 2019 war es zu tumultartigen Szenen im Landgericht für Zivilsachen gekommen. Der Zivilprozess war daraufhin in das Kriminalgericht verlegt worden. Vor dem Gebäude versammelten sich am Donnerstag Demonstranten mit einem Lautsprecherwagen. Die Unterbrechung der Verhandlung wurde bejubelt.