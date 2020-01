Räumungsklage gegen "Liebig 34": Anschlag auf Anwalt-Auto

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Berlin. Vor einem erneuten Prozess um das früher besetzte Haus "Liebig 34" haben vermutlich Linksextremisten einen Anschlag auf das Auto eines beteiligten Rechtsanwalts verübt. In der Nacht zu Donnerstag seien Scheiben des Autos beschädigt und stinkende Buttersäure ins Innere geschüttet worden, sagte eine Gerichtssprecherin. Mit rosa Schrift sei "L34" auf die Motorhaube gemalt worden: das Kürzel für die anarchistisch-feministische Hausgemeinschaft in der Liebigstraße 34 in Friedrichshain. Das Auto gehört dem Rechtsanwalt des Hausbesitzers, der eine Räumungsklage gegen die Bewohnerinnen eingereicht hat.

Auf der linksextremen Internetseite Indymedia wurde dazu ein mutmaßliches Bekennerschreiben veröffentlicht. Der Anwalt mache die "Drecksarbeit für eines der größten Immoarschlöcher der Stadt", hieß es dort. Sein Auto "dürfte nach der Bearbeitung mit Hämmern, Bauschaum, Farbe und Buttersäure nur noch Schrottwert haben".

Vor dem Berliner Landgericht standen am Donnerstagvormittag zahlreiche Polizisten. Am Eingang gab es strenge Kontrollen. Demonstranten forderten, dass die Bewohnerinnen bleiben dürfen. Das Haus "Liebig 34" gilt als eines der letzten Symbole der linksradikalen Szene in der Stadt.

Erst in der Nacht zu Montag wurde die Fassade des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg an der Frankfurter Allee beschädigt. Zehn Fenster wurden laut Polizei eingeschlagen sowie ein großer Schriftzug "L34" auf die Fassade geschmiert. Auch der Richter in dem Prozess wurde bereits im Internet bedroht. Erst kürzlich hatte es zudem einen Buttersäureanschlag auf ein Auto der Gewerkschaft der Polizei (GdP) gegeben.