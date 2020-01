Demo wegen Räumungsklage gegen "Liebig 34"-Bewohner

Am Berliner Landgericht wird erneut über eine Räumungsklage gegen Bewohner des Hauses Liebigstraße 34 in Friedrichshain verhandelt.

Berlin. Vor Beginn des Prozesses zur Räumungsklage gegen Bewohner des Hauses "Liebig 34" am Donnerstag am Berliner Landgericht haben Menschen vor dem Gerichtsgebäude in Moabit protestiert. 300 Teilnehmer seien angemeldet, sagte eine Polizeisprecherin. Demnach startete die Demonstration am Donnerstagmorgen mit dem Anmelder und einem Lautsprecherwagen aber ruhig.

Der Eingang des Berliner Kriminalgerichts war ab dem Donnerstagmorgen weiträumig abgesperrt. Mit mobilen Zäunen will die Polizei Demonstranten abhalten, die für den Erhalt des linken Hausprojekts protestieren. Knapp 50 Personen stehen vor dem Gebäude.

Die Verhandlung findet unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewähren, wurde die Zivilsache ins Strafgericht verlegt. Beim ersten Verhandlungstermin im November kam es zu wiederholten Störungen vor dem Landgericht am Tegeler Weg in Charlottenburg und im Gerichtssaal.

Der Eigentümer des Hauses an der Liebigstraße 34 hatte beim Gericht die Räumung beantragt, weil der Pachtvertrag mit dem Hausprojekt Anfang 2019 ausgelaufen war. Aus linken Kreisen wird der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Friedrichshain-Kreuzberg die Mitschuld daran gegeben. Da es im Vorfeld Drohungen gab, wurde die BVV-Sitzung am Mittwochabend abgesagt und verschoben.

Für die Zeit der Demo war die Turmstraße zwischen Rathenower Straße und Wilsnacker Straße für den Verkehr gesperrt, twitterte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ). Die BVG-Busse der Linien 123 und 187 wurden zwischen U-Bahnhof Turmstraße und Quitzowstraße/Paulstraße umgeleitet.