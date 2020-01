Wetter Regen auch am Wochenende in Berlin und Brandenburg

Potsdam/Berlin. Berliner und Brandenburger müssen sich weiterhin auf nasse Tage einstellen - auch am Wochenende soll es Niederschlag geben. Zunächst wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag überwiegend bedeckt mit milden Temperaturen zwischen neun und zwölf Grad. Mancherorts kann es vereinzelt etwas Regen geben, dazwischen bleibt es längere Zeit trocken.

Am Samstag erreichen die Temperaturen den Spitzenwert der Woche mit voraussichtlich bis zu 14 Grad. Die Meteorologen kündigen aber zeitweise wieder etwas Regen und eine dichte Wolkendecke am Himmel an. Der Sonntag startet laut DWD dann zunächst wechselnd bis stark bewölkt und meist niederschlagsfrei. Im weiteren Tagesverlauf soll es erneut leicht regnen. Die Höchstwerte liegen bei acht bis elf Grad.