Ministerpräsident Woidke dringt auf Haushaltsdisziplin

Wenn es ums Geld geht, hört die Freundschaft auf, sagt ein Sprichwort. Ob das auch für die Haushaltsberatungen der Kenia-Koalition in Brandenburg gilt, ist offen. Innerhalb der Regierung gibt es Warnungen vor zu weitreichenden Wünschen.

Potsdam. Angesichts des Defizits im vergangenen Haushaltsjahr dringt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) auf Disziplin für die Aufstellung des Etats für 2021. "Wir haben mittlerweile ein sehr hohes Niveau an eigenen Steuereinnahmen, sie haben sich trotz allem in den letzten Jahren weiter sehr positiv entwickelt", sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. "Aber wir brauchen für den Haushalt Disziplin, um weiter Schwerpunkte setzen zu können. Schwerpunkte müssen sein, um die wirtschaftliche Basis unseres Landes weiter auszubauen." Disziplin sei auch nötig bei der Diskussion um den Nachtragsetat für dieses Jahr, sagte er.

Das Land wird das Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich zum ersten Mal seit 2010 wieder mit einem Minus abschließen. Finanzministerin Katrin Lange (SPD) geht von einem Defizit von rund 190 Millionen Euro aus, das aus der allgemeinen Rücklage des Landes gedeckt werden soll. Allerdings war zuvor sogar ein Defizit von rund 541 Millionen Euro eingeplant worden. Hinzugerechnet werden muss der Zukunftsfonds der Kenia-Koalition von einer Milliarde Euro, der per Kredit gedeckt wird. Die Gesamtverschuldung steigt deshalb um eine Milliarde Euro auf 18,8 Milliarden Euro. Seit diesem Jahr ist mit der gesetzlichen Schuldenbremse eine Neuverschuldung nur bei schwerem Ungleichgewicht der Konjunktur oder bei Naturkatastrophen zulässig.

Die rot-schwarz-grüne Landesregierung, die seit November im Amt ist, berät derzeit intern über die Eckwerte des Landeshaushalts für das kommende Jahr. Der Regierungschef rechnet mit schwierigen Verhandlungen: "Der Haushalt für das nächste Jahr wird mit Sicherheit keine einfache Diskussion", sagte Woidke.

Im vergangenen Jahr waren die Einnahmen gestiegen, vor allem wegen der Steuereinnahmen, die auf einen neuen Rekordwert kamen. Die Ausgaben gingen jedoch noch stärker nach oben, unter anderem weil das Land den Kommunen mehr Geld zur Verfügung stellte und mehr Lehrerstellen finanzierte.