Samtfußrübling: Im Winter wachsen schmackhafte Pilze

Eingeweichte Mu-Err Pilze, die auch als Judasohr bezeichnet werden, liegen in einer Schale.

Drebkau/Cottbus. Wer gern auf Pilzsuche in den Wäldern Brandenburgs unterwegs ist, kann auch im Winter schmackhafte Arten finden. Derzeit könne man nach Austern-Seitlingen und Samtfußrüblingen suchen, wie Pilzberater Lutz Helbig aus Drebkau (Spree-Neiße) berichtet. Austern-Seitlinge seien vom Spätherbst bis zum Frühjahr überwiegend an abgestorbenen oder noch lebenden Laubbäumen wie Buchen, Eichen zu finden, an Nadelholz dagegen seltener.

Auch das Judasohr, das zur Gruppe der Ohrlappengewächse gehöre und verwandte Arten im asiatischen Raum habe, sei laut Helbig ein guter Winterspeisepilz. Vorzugsweise wächst er auf Holunder. Zu finden sei der Pilz leicht, da er ein breites Spektrum an Laub-Baumarten besiedelt.

In Brandenburg gibt es etwa 40 ausgebildete Pilzberater, fast alle findet man auf der Seite des Landesverbandes der Pilzsachverständigen.

In Deutschland gibt es nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Mykologie über 11 700 Pilzarten, rund 6000 davon in Brandenburg. 200 von ihnen können als Speisepilze bezeichnet werden. Etwa 200 Pilzarten sind bis heute als giftig bekannt.