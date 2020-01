S-Bahnlinie S21: Bundestag gibt Bedenken gegen Strecke auf

Beim Bau der neuen Berliner City-S-Bahnlinie S21 ist der Durchbruch nun auch offiziell erzielt worden. Am Mittwochabend gaben die Bundestagsabgeordneten ihre Bedenken gegen den Verlauf der neuen S-Bahnstrecke im Untergrund am Reichstag auf. Zuvor hatte die Deutsche Bahn in der Sitzung der Bau- und Raumkommission des Ältestenrats des Bundestags ihre überarbeiteten Pläne für die künftige Nord-Süd-Verbindung unterhalb der Berliner Innenstadt präsentiert.

S-Bahnlinie S21 soll zweite Nord-Süd-Strecke werden

„Die Bedenken des Bundestages hinsichtlich der Statik des Reichstagsgebäudes konnten endlich ausgeräumt werden“, sagte Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP). Damit ist der Weg endlich frei für den Bau eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte Berlins. Zuvor hatte die Frage der Trassenführung im Untergrund unter dem Regierungsviertel die Planungen verzögert. Die Bahn wollte von Beginn an den Parlamentsbau mit zwei Teilröhren von beiden Seiten umfahren. Die östliche soll unter dem Friedrich-Ebert-Platz verlaufen. Die westliche unter dem Platz der Republik entlang Richtung Brandenburger Tor führen. Zu nah führte dieser Arm den Parlamentariern am Reichstagsgebäude vorbei. Sie sahen die Standfestigkeit des historischen Baus bedroht.

In den neuen Plänen macht der westliche Tunnelteil daher einen weiteren Bogen um den Sitz des Bundestags und kann dennoch vor dem Brandenburger Tor auf einen schon seit den Dreißigerjahren bestehenden S-Bahntunnel, den sogenannten „Heuboden“ treffen.

Die ersten S-Bahnen rollen wohl erst 2035 unter dem Regierungsviertel

Die S21 ist eines der größten Bauprojekte im Zentrum Berlins. Die Strecke soll vom Gesundbrunnen über Hauptbahnhof, Potsdamer Platz und Gleisdreieck zu den S-Bahnhöfen an der Yorckstraße führen. Damit soll die Kapazität auf der stark ausgelasteten Nord-Süd-Verbindung vergrößert werden. Der zweite Bauabschnitt vom Hauptbahnhof zum Potsdamer Platz sollte ursprünglich 2030 in Betrieb gehen. Nach aktuellen Prognosen der Senatsverkehrsverwaltung rollen die Züge wohl erst 2035, wenn auch der dritte Bauabschnitt bis zur Yorckstraße eröffnen soll.

Der S-Bahn-Tunnel ist jedoch nicht das einzige Bauprojekt im Boden vor dem Reichstag. Neben der bereits bestehenden Röhre der U55 plant der Bundestag den Bau seines Besucherinformationszentrums samt unterirdischem Zugang. „Wir erwarten nun auch die Zustimmung der Deutschen Bahn zum Bauvorhaben des Besucherinformationszentrums“, stellte Bundestagsvize Kubicki fest.