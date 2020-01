Michael Müller ist jetzt nur noch Regierungschef auf Abruf

Michael Müller zieht sich in Berlin zurück. Doch in der Bundespolitik dürfte er noch einiges vorhaben.

Berlin. Am Ende war es wohl eine Mischung aus Druck und Einsicht, die Michael Müller zum Aufgeben getrieben hat. Ihm musste klar sein, dass er gegen die Truppen des umtriebigen Fraktionschefs Raed Saleh und den hinter Franziska Giffey stehenden rechten Parteiflügel kaum eine Chance haben würde, beim Landesparteitag im Mai erneut zum Vorsitzenden der Berliner SPD gewählt zu werden.

Zumal die Nervosität unter den Abgeordneten mit jeder weiteren verheerenden Umfrage für die SPD weiter angestiegen war. Gute Argumente, warum die SPD mit ihm an der Spitze den Trend umkehren und bei der Abgeordnetenhaus-Wahl im Herbst 2021 wieder den ersten Platz unter den Berliner Parteien erringen sollte, hatte Müller nicht wirklich vorzubringen. Zuletzt hatte die SPD-Fraktion bei der Klausurtagung am vergangenen Wochenende in Nürnberg klar erkennen lassen, wem die Sympathien gehören. Giffey wurde bei ihrem Kurzbesuch begeistert begrüßt und beklatscht. „Sie kann sagen, was sie will, sie wird gefeiert“, klagte ein Müller-Anhänger.

Müller dachte schon länger über seine Zukunft nach

Aber auch ohne den Druck seiner innerparteilichen Gegner hat der Regierende Bürgermeister schon länger über Alternativen für seine persönliche Zukunft nachgedacht. Dass der Bundestage eine interessante Aufgabe sei, darüber hatte der gelernte Drucker schon länger auch öffentlich räsoniert. Als ehrlichem Parteisoldaten, der er immer war und bleiben wird, kann Müller nicht daran gelegen sein, als derjenige in die Geschichte einzugehen, der die stolze Berliner SPD zu 15 Prozent und womöglich aus der Regierung führte. Jetzt hat er noch die Chance, Bedingungen für seinen Rückzug zu formulieren, die ihm seine Gegenspieler wohl kaum verweigern können.

Ein sicherer Platz auf der Landesliste für den Bundestag, der höchstwahrscheinlich zeitgleich mit dem Berliner Landesparlament gewählt wird, ist der Preis für die innerparteiliche Geschlossenheit. Nach 25 Jahren im Landesparlament möchte Müller dann 2021 die höhere Ebene kennenlernen.

Nach altem SPD-Brauch muss jeder Politiker auf der Landesliste auch in einem der zwölf Berliner Wahlkreise für ein Direktmandat nominiert werden. Aber auch dieses Problem dürfte zu lösen sein, die Rede ist von Charlottenburg-Wilmersdorf oder Steglitz-Zehlendorf.

Frank Henkel und Eberhard Diepgen gelang der Wechsel nicht

Müller sollte es nicht so ergehen, wie seinem CDU-Vorvorgänger Eberhard Diepgen. Dem verdienten Ex-Bürgermeister verweigerte seine Partei Anfang der 2000er-Jahre den ehrenvollen Übergang auf die Bundesebene ebenso wie Müllers damaligem Koalitionspartner Frank Henkel, der ebenfalls gern ins Bundesparlament gewechselt wäre.

Dass die SPD so nicht mit einem Mann umgeht, der in zwei Etappen insgesamt zwölf Jahre ihr Landesvorsitzender war, liegt nicht unbedingt am Charakter der Akteure. Vielmehr schützt Müller auch der parallele Wahltermin davor, schnöde abserviert zu werden. Sollte das geschehen, wäre die schöne Einigkeit vor der allseits erwarteten Kür von Franziska Giffey zur Spitzenkandidatin für die Berliner Wahl wohl dahin.

Denn Müller hat viele Freunde und Sympathisanten in der Berliner SPD. 2014 stimmten fast 60 Prozent der Teilnehmer an der Urwahl für Müller und hievten ihn so an den ehrgeizigen Jungpolitikern Jan Stöß und Raed Saleh vorbei als Nachfolger Klaus Wowereits ins Rote Rathaus. Bis zuletzt konnte Müller von diesem Vertrauen der Basis zehren.

In der Bundespolitik hat er noch einiges vor

Die Frage wird nun sein, wie Müller die gut anderthalb Jahre bis zum Start der heißen Wahlkampfphase noch im Roten Rathaus agieren kann. Enge Mitarbeiter reagierten am Mittwoch enttäuscht und perplex auf die Nachricht. Man werde sich jetzt aufs Beobachten der Situation verlegen, hieß es. Konflikte mit den Koalitionspartnern von Linken und Grünen könne man aber wohl nicht mehr führen, hieß es aus dem Rathaus. Andere Sozialdemokraten verweisen auf das Beispiel der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie regiere ja auch noch, obwohl sie den CDU-Parteivorsitz abgegeben hat und klar ist, dass sie nicht noch einmal antreten wird.

Dass Müller bis zum Ende der Legislaturperiode den rot-rot-grünen Senat führen wird, gilt in der SPD derzeit als ausgemacht. Der 55-Jährige hat durchaus noch Spaß an seinem Amt. Als Wissenschaftssenator konnte er zuletzt Erfolge feiern, etwa in der Exzellenzinitiative der Universitäten oder bei der Bundesförderung für das Zentrum für künstliche Intelligenz. Gern spricht Müller davon, wie er zunächst als Chef der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz und in der zweiten Jahreshälfte als Sprecher aller Länderchefs bundespolitische Akzente setzen möchte.

Ohnehin hat der Politiker in den vergangenen Monaten über Berlin hinaus- reichende Ambitionen erkennen lassen. In den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD im Bund 2017 verhandelte er an führender Position das Kapitel für Stadtentwicklung und ließ danach keinen Zweifel daran, dass er auf Bundesebene gern mehr Schutz für Mieter herausgeholt hätte. Müller war auch einer der ersten führenden deutschen Sozialdemokraten, die öffentlich maßgebliche Korrekturen an Hartz IV forderten.

Mit seinem Modell eines Solidarischen Grundeinkommens, das Arbeitslosen dauerhafte, geförderte Jobs im öffentlichen Sektor verspricht, strebt er nichts weniger an als eine Abschaffung des bisherigen Systems, das die SPD in ihrer Kernklientel so viel Vertrauen gekostet hat. „Er will im Bundestag wirklich etwas erreichen“, sagte am Mittwoch ein Vertrauter.

Ruhestand ist für Müller keine Option. 2021 ist er 56 und weit entfernt vom offiziellen Rentenalter. Dass der eher spröde Drucker wie sein Vorgänger Klaus Wowereit seine Zeit mit Ehrenämtern, auf dem gesellschaftlichen Parkett oder in Talkrunden verbringt – schwer vorstellbar.

Ramona Pop hat „Respekt“ vor Müllers Entscheidung

Ein Wechsel an der Senatsspitze kommt für die Sozialdemokraten schon aus Rücksicht auf die Koalitionspartner nicht infrage. Dass Linke und Grüne es zulassen würden, wenn die SPD ihre Spitzenperson austauscht, darf bezweifelt werden. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) sagte, die SPD habe „für sich die Führungsfrage verhandelt“. Sie habe Respekt vor Müllers Entscheidung. „Wenn dies hilft, die Wogen innerhalb der SPD zu glätten, ist es gut für die gemeinsame Regierung“, so Pop. Man werde „weiter gut und professionell“ auf der Basis des Koalitionsvertrages zusammenarbeiten. Die meisten rot-rot-grünen Streitthemen sind abgeräumt.

Der Mietendeckel wird an diesem Donnerstag beschlossen. Der Haushalt ist bis Ende 2021 festgezurrt. Beim Polizeigesetz gibt es eine Annäherung. Die wichtigsten Investitionsprojekte harren der Umsetzung. Der Wohnungsbau läuft den Erwartungen hinterher, ob mit oder ohne Druck von Müller. Auch der Flughafen BER wird eröffnen oder nicht, völlig unabhängig vom Regierenden Bürgermeister. Wenn das aber im Herbst gelingt, hat Müller mehr geschafft als sein Vorgänger.