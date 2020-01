Berlin erreicht Endrunde im Wettbewerb um Automesse IAA

Autos in einer Messehalle: So soll eine mögliche Messe IAA in Berlin nicht mehr aussehen.

Berlin ist in der Endrunde im Wettbewerb um die Automesse IAA. Die weiteren verbleibenden Bewerber sind Hamburg und München. Das teilte Beatrice Kramm, Präsidentin der IHK Berlin, am Mittwochabend mit.

"Darauf können wir stolz sein", so Kramm. "Ich freue mich, dass sich der große Einsatz aller Beteiligten bis hierher gelohnt hat. Wir wollen das Schaufenster der Deutschen Schlüsselindustrie bei uns in Berlin neu aufbauen. Jetzt kommt es darauf an, dass im Endspurt alle an einem Strang ziehen, um die IAA in ihre Geburtsstadt zurückzuholen.“

