Giffey zu Doppelspitze: Wenn wir teilen, können wir gewinnen

Berlin. Auch die Berliner Landes-SPD soll künftig nach dem Willen von Franziska Giffey von einer Doppelsitze geführt werden. Das sagte die Bundesfamilienministerin Giffey, die Vorsitzende der Landespartei werden will, am Mittwoch in Berlin. "Wenn wir teilen, können wir gewinnen." Giffey will gemeinsam mit dem Berliner SPD-Fraktionschef Raed Saleh eine Doppelspitze bilden und beim Landesparteitag im Mai zur Wahl antreten. Die Verantwortung solle auf mehrere Schultern verteilt werden, sagte Giffey. "Es kann niemals eine Person allein den Erfolg schaffen." Sie sei bereit dazu, sagte sie zu einer Übernahme des Landesvorsitzes. Die Bundes-SPD wird ebenfalls von einer Doppelspitze geführt.

( dpa )