Schubert: SPD-Vorsitzender muss nicht Bürgermeister sein

Berlin. Die Linken in Berlin rechnen nach Angaben ihrer Landesvorsitzenden Katina Schubert damit, dass Rot-Rot-Grün mit Michael Müller an der Spitze bis zur Wahl 2021 weiterarbeitet. Der SPD-Landesverband hatte am Mittwoch mitgeteilt, Müller wolle im Mai nicht wieder für den Posten des Landesvorsitzenden kandidieren. "Müller ist Regierender Bürgermeister von Berlin, für fünf Jahre gewählt, von uns mit, und ich gehe mal davon aus, dass er diese Legislaturperiode sein Amt weiter ausführt", sagte Schubert der Deutschen Presse-Agentur.

Es gebe keinen Automatismus, dass ein neuer SPD-Vorsitzender oder eine neue Vorsitzende auch Regierender Bürgermeister sein müsse. "Die Koalition steht stabil da, wir bringen noch das ein oder andere auf den Weg, wir haben uns noch eine Menge vorgenommen für die nächsten 18 Monate", sagte Schubert.

Die Bürgermeisterin und grüne Wirtschaftssenatorin Ramona Pop teilte mit: "Die SPD hat für sich die Führungsfrage verhandelt, ich habe Respekt vor Michael Müllers Entscheidung." Wenn es helfe, die Wogen innerhalb der SPD zu glätten, sei es gut für die gemeinsame Regierung. "Wir werden weiter gut und professionell mit unseren Koa-Partnern zusammenarbeiten auf Grundlage unseres Koalitionsvertrages", erklärte Pop.

Kai Wegner, Vorsitzender der CDU Berlin, erklärte zu den Medienberichten, Bundesfamilienministerin Franziska Giffey könnte Müllers Nachfolgerin an der SPD-Spitze werden: "Es wird interessant zu beobachten sein, ob Frau Giffey jetzt die SPD verändert oder ob die SPD Frau Giffey verändern wird."

FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja kommentierte: "Die Berliner SPD muss nun zeigen, ob der mögliche Wechsel von Müller zu Giffey nur eine Personalrochade ist oder der Sozialdemokratie die Perspektive öffnet, das schwierige Verhältnis zu den eigenen Koalitionspartnern zu überwinden und im Senat wieder Führungsverantwortung zu übernehmen."