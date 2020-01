Olympiasieger Harting startet beim ISTAF Indoor in Saison

Berlin. Diskuswurf-Olympiasieger Christoph Harting startet wie im Vorjahr beim Berliner ISTAF Indoor in die Saison. Der 29 Jahre alte Berliner tritt am 14. Februar in der Mercedes-Benz-Arena wieder beim einem Mannschaftsduell zwischen Frauen und Männern an. Wie die Organisatoren des weltweit größten Leichtathletik-Hallenmeetings am Mittwoch weiter mitteilten, sind für die Veranstaltung am Valentinstag bereits mehr als 12 000 Tickets abgesetzt worden. Nur noch rund 300 Karten seien verfügbar.

Zum Diskus-Teamduell treten zum Abschluss des Meetings zwei Vierer-Mannschaften an. Im vorigen Jahr hatten die Frauen um die inoffizielle Hallen-Weltrekordlerin Nadine Müller gegen das Harting-Team gewonnen.

Bei der siebten Auflage der Hallen-Show bestreitet Weltmeisterin Malaika Mihambo ihren ersten Weitsprung-Wettbewerb nach ihrem Gold-Coup bei der WM in Doha. Hochkarätig besetzt ist auch wieder der Stabhochsprung-Wettbewerb: Weltrekordler Renaud Lavillenie (Frankreich), Olympiasieger Thiago Braz (Brasilien) und der WM-Dritte Piotr Lisek aus Polen haben schon die sechs Meter gemeistert.

Saisonhöhepunkt sind auch für die Leichtathleten die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio. Christoph Harting hatte 2016 in Rio de Janeiro überraschend die Goldmedaille gewonnen.