Berliner SPD: Franziska Giffey kandidiert - Michael Müller verzichtet auf Parteivorsitz

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller mit Franziska Giffey während der SPD-Klausur in Nürnberg.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller tritt nicht für den SPD-Parteivorsitz an. Franziska Giffey kandidiert mit Raed Saleh.

SPD-Landesvorsitz Machtwechsel in SPD: Müller macht Weg für Giffey frei

Berlin. Die Berliner SPD steht vor einem Führungswechsel. Beim Landesparteitag im Mai werden Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und der Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Raed Saleh, als Doppelspitze für den Landesvorsitz kandidieren. Das erfuhr die Morgenpost aus Parteikreisen. Müller wolle nicht noch einmal für den Vorsitz antreten, teilte eine Sprecherin der Berliner SPD am Mittwoch mit.

Der Regierende Bürgermeister und Noch-Landeschef Michael Müller unterstütze diesen Weg, hieß es. Heute soll das Führungsmodell im Laufe des Tages öffentlich vorgestellt werden. In den kommenden Wochen werden dann Delegierte aus den zwölf Bezirken bestimmt, die über die neue Führungsspitze entscheiden.

Giffey will 2021 offenbar auch Regiernde Bürgermeisterin werden

Auch wenn Müller den Parteivorsitz abgibt, bleibt er trotzdem Regierender Bürgermeister. Seit längerem wird jedoch über die Möglichkeit spekuliert, dass Giffey auch bei der Wahl 2021 als Spitzenkandidatin für den Posten antreten könnte. Eine Bestätigung für die Berichte gab es zunächst nicht.

Bei der kommenden Wahl das Rote Rathaus zu verteidigen, sei das wesentliche Ziel der SPD. Am vergangenem Wochenende hatte Fraktionschef Raed Saleh auf der Klausurtagung in Nürnberg erklärt, man habe den Ehrgeiz, auch 2021 die führende Kraft in Berlin zu bleiben.

2016 hatte sich Müller den vier Jahre zuvor verlorenen Landesvorsitz von Jan Stöß zurückgeholt. Damals profitierte Müller davon, dass die Parteifreunde kurz vor der Abgeordnetenhauswahl offenen Streit vermeiden wollten.

Franziska Giffey stand mehrfach in der Kritik

Im vergangenem Jahr war Franziska Giffey wegen ihrer Doktorarbeit in die Kritik geraten. Ein Gutachten der Freien Universität Berlin (FU) im Oktober 2019 ergab jedoch, dass es sich dabei nicht um ein Plagiat handele, sondern es lediglich Fehler in der Zitierweise gegeben habe. Sie behielt den Titel.

Zuletzt gab es Ärger um den Ehemann von Giffey. Das Verwaltungsgericht entschied Ende Dezember, dass ihr Mann den Dienst beim Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) verlassen muss. Er soll Arbeitszeiten falsch abgerechnet haben. Die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis gehört zu den schärfsten Waffen des Disziplinarrechts.

