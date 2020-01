Verkehr Zahl der Neuzulassungen in Brandenburg 2019 gesunken

Potsdam. In Brandenburg sind im vergangenen Jahr weniger Fahrzeuge neu zugelassen worden als 2018. Insgesamt waren knapp 84 350 Neufahrzeuge auf den Straßen des Bundeslands unterwegs und damit fast 2000 beziehungsweise 2,1 Prozent weniger als noch im Vorjahr, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. Während der Rückgang vor allem auf Kosten der konventionellen Antriebe ging, nahm die Zahl der Fahrzeuge mit alternativen Antrieben deutlich zu - um knapp 54 Prozent auf mehr als 5400 Fahrzeuge. Bei den meisten davon handelte es sich um Hybridfahrzeuge (4061 Neuzulassungen im Jahr 2019, plus 65,5 Prozent im Vorjahresvergleich).

Die Zahl der reinen Elektrofahrzeuge stieg in Brandenburg ebenfalls deutlich um mehr als 28 Prozent, verharrte mit 889 Einheiten aber auf niedrigem Niveau.

Während die Gesamtzahl aller Neuzulassungen übers ganze Jahr betrachtet zurückging, nahm sie im Dezember hingegen deutlich zu - um 13,7 Prozent auf mehr als 7100 Neuwagen im letzten Monat des Jahres. Das betraf auch Benziner und Diesel-Fahrzeuge.