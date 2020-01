Elsterwerda. Eine Fahrradfahrerin ist in Elsterwerda (Elbe-Elster) von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der Fahrer des Tanklasters am Dienstag an der Kreuzung der Bundesstraßen 101 und 169 abbiegen und kollidierte mit der Frau. Die 69-Jährige musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

( dpa )