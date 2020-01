Mann aus Clan-Milieu wegen Körperverletzung verurteilt

Der Eingangsbereich am Amtsgericht Tiergarten.

Berlin. Ein 38-jähriger Mann aus dem Berliner Clan-Milieu ist wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen und Verstoß gegen das Waffengesetz zu zwei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt worden. Vor dem Amtsgericht legte der Mann am Dienstag, dem zweiten Prozesstag, über seinen Verteidiger ein Geständnis ab, wie eine Gerichtssprecherin sagte.

Demnach hatte er im Herbst 2017 zusammen mit Begleitern eine Frau in ihrer Wohnung überfallen und mit einem Stock niedergeschlagen. Außerdem hatte er zwei junge Männer im Februar 2019 nach einem Besuch in einer Shisha-Bar in Mitte verfolgt und einen von ihnen brutal ins Gesicht geschlagen und ihn schwer verletzt. Der "Focus" hatte zuerst über das Urteil berichtet.