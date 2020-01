Alba wieder auf "Siegesgeschmack": "Wie ein Eichhörnchen"

Berlin (dpa/bb) – Die Basketballer von Alba Berlin haben sich mit einem Erfolg in der Bundesliga für die hohe Niederlage in der Euroleague in Kaunas rehabilitiert. "Man sah an diesem Montagabend, dass der letzte Funke fehlte. Dafür haben wir es ganz gut gelöst", sagte Manager Marco Baldi nach dem 98:82-Erfolg gegen Verfolger Hakro Merlins Crailsheim.

Alba genügte eine ordentliche Leistung, um wieder Selbstvertrauen tanken zu können. Die deutliche 80:104-Niederlage beim litauischen Serienmeister steckte aber immer noch in den Köpfen. "Wir haben wieder Siegesgeschmack bekommen nach dem schlimmen Spiel in Litauen", sagte Spielmacher Martin Hermannsson, der nach dem Spiel in Gedenken an sein verstorbenes Idol, Kobe Bryant, dessen Trikot der Los Angeles Lakers trug.

Dem tödlich verunglückten Superstar wurde auch vor dem Spielbeginn von den 7 131 Zuschauern mit einer Schweigeminute und anschließenden "Kobe"-Rufen eine letzte Ehre erwiesen. In Gedenken an die Nummer 24, die Bryant bei den Los Angeles Lakers trug, wurden die ersten 24 Sekunden des Spiels ohne eine Aktion gestartet, ehe Alba sich zm elften Saisonsieg aufmachte. Mit zwei möglichen Siegen in Nachholspielen liegt für Alba der zweite Platz wieder in Sichtweite.

Für Baldi sind Heimspiele deshalb besonders wichtig, die "müssen gewonnen werden." Denn der Manager weiß um die harten Wochen, die jetzt kommen. "Mit dem Programm, was wir haben, werden wir wahrscheinlich noch irgendwo was liegen lassen. Deshalb müssen wir wie ein Eichhörnchen alles sammeln, was wir sammeln können", sagte er.

Bereits am Donnerstag muss Alba in der Euroleague im Heimspiel gegen Fenerbahce Istanbul (19.30 Uhr/Magentasport) die Eichhörnchen-Taktik anwenden. "Da wird von uns ein extremes Niveau gefordert sein, wenn wir eine Chance haben wollen", sagte Baldi.