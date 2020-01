Erneuter Führungswechsel bei Berliner Sixdays

Die Startglocke hängt im Innenraum der Bahn am Eröffnungstag des Sechstagerennens im Velodrom.

Berlin. Beim 109. Berliner Sechstagerennen hat es vor dem Finaltag erneut einen Führungswechsel gegeben. Die Dänen Marc Hester und Oliver Wulff Frederiksen siegten am Montagabend vor 8600 Zuschauern im Velodrom in der letzten Jagd des Tages und setzten sich mit 380 Punkten an die Spitze des Feldes. Die Österreicher Andreas Graf/Andreas Müller folgen rundengleich mit 332 Zählern.

Weltmeister und Titelverteidiger Theo Reinhardt aus Berlin fiel mit seinem französischen Partner Morgan Kneisky auf Platz drei zurück. Beide haben trotz einer Runde Rückstand mit 381 Punkten aber ebenso noch Siegchancen wie die niederländisch-belgische Paarung Wim Stroetinga/Moreno de Pauw (-1/374).