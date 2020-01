S-Bahn Berlin: Stellwerksausfall in Strausberg - SEV auf der S5 eingerichtet

In Strausberg ist es am Dienstagmorgen zu einem Stellwerksausfall gekommen. Auf der S5 wurde ein SEV eingerichtet. Das sind die Halte.

S-Bahn Stellwerksausfall in Strausberg: SEV auf der S5 eingerichtet

Kein guter Start in den Tag für die S-Bahn: Am Dienstagmorgen gibt es einen Stellwerksausfall in Strausberg. Der Zugverkehr der Linie S5 ist zwischen Strausberg und Strausberg Nord unterbrochen. Die S-Bahn rät zur Umfahrung die örtlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

#S5: Wegen eines Stellwerksausfall in #Strausberg ist der Zugverkehr zwischen #Strausberg <> #Strausberg_Nord unterbrochen.



Zur Umfahrung bitte die örtlichen Verkehrsmittel nutzen. — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) January 28, 2020

Stellwerksstörung in Strausberg: SEV eingerichtet

Außerdem richtete die S-Bahn einen Schienenersatzverkehr ein. Das sind die Haltestellen:

Strausberg - S-Strausberg, Businsel (Haltestelle Bus 927, 931, 932, 933)

Hegermühle - Strausberg, Am Annatal (Haltestelle Bus 927)

Strausberg Stadt - Philipp-Müller-Straße, vor dem Bahnhof

Strausberg Nord - Prötzeler Chaussee, vor dem Bahnhof