In Berlin wird es am Dienstag windig (Archivbild).

Am Dienstag wird es in ganz Deutschland ziemlich stürmisch. Berlin und Brandenburg kommen vergleichsweise glimpflich davon.

Wetter in Berlin Wetterdienst erwartet Sturmböen in Berlin und Brandenburg

Berlin. Es wird ungemütlich in Berlin: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Dienstag einzelne Sturmböen in der Region - mit Windgeschwindigkeiten um die 75 kmh. Der DWD sagt außerdem viele Wolken und schauerartig verstärkten Regen voraus. "Am Nachmittag von Süden her einzelne, kurze Gewitter nicht ausgeschlossen", heißt es in der Vorhersage für Berlin und Brandenburg weiter. Die Temperaturen sollen dabei zwischen 6 und 9 Grad liegen.

In der Nacht zu Mittwoch soll es ebenfalls dann gelegentlich Regen oder Schauer geben, teils mit Schnee vermischt, so die Metereologen des Wetterdienstes weiter. In Schauernähe könnten erneut einzelne Sturmböen auftreten.

Wetter in Deutschland: Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen

Berlin und der Norden Deutschlands kommen am Dienstag vergleichsweise glimpflich davon, wie es in der DWD-Prognose weiter heißt. In weiten Teilen Deutschlands soll es in der Zeit zwischen 6 und 16 Uhr zu Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 80 km/h kommen. Auslöser ist das Sturmfeld Lolita.

#Sturmfeld von Tief LOLITA erreicht uns am morgigen Dienstag. Hauptgefahr durch Gewitter, dann einzelne schwere Sturmböen bis 100 km/h möglich. Zudem: Zahlreiche Regen-, Schnee- und Graupelschauer. /V pic.twitter.com/FjotPRVkEI — DWD (@DWD_presse) January 27, 2020

Für den äußersten Süden wurde sogar eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen ausgegeben. Dabei sollen die Böen Geschwindigkeiten zwischen 100 und 115 km/h erreichen, in exponierten Lagen sogar 120 km/h.

Wetter in Berlin: Die Vorhersage des DWD im Detail

Dienstag: viele Wolken und zeitweise schauerartig verstärkter Regen. Am Nachmittag von Süden her einzelne, kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. Höchstwerte zwischen 6 und 9 Grad. Zunehmend mäßiger bis frischer Wind, von Süd auf Südwest drehend, ab Mittag mit Windböen bis 60 km/h (Bft 7), bei Schauern und Gewittern einzelne Sturmböen um 75 km/h (Bft8-9). In der Nacht zum Mittwoch wechselnd bewölkt, gelegentlich Regen oder Schauer, teils mit Schnee vermischt. Tiefstwerte um 2 Grad. Mäßiger Südwestwind mit Windböen und in Schauernähe einzelnen Sturmböen.

Mittwoch: wechselnde bis starke Bewölkung, gelegentlich Schauer. Höchstwerte 4 bis 7 Grad. Mäßiger Wind aus Südwest bis West mit einzelnen Windböen. In der Nacht zum Donnerstag stark bewölkt, zeitweise Regen. Abkühlung auf Werte um 2 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Südwest.

Donnerstag: stark, teils aufgelockert bewölkt, zeitweise Regen. Temperaturanstieg auf 6 bis 8 Grad. Mäßiger Südwestwind, hin und wieder einzelne Windböen. In der Nacht zum Freitag überwiegend stark bewölkt, zeitweise Regen. Tiefstwerte um 5 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwest- bis Westwind.

