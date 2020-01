Bandscheibenvorfall: Alba muss auf Tim Schneider verzichten

Berlin. Basketball-Bundesligist Alba Berlin muss auf unbestimmte Zeit auf Tim Schneider verzichten. Der 22 Jahre alte Power Forward sei wegen eines Bandscheibenvorfalls im Unfallkrankenhaus Berlin operiert worden, teilte Alba am Montagabend auf der Internetseite des Vereins vor dem Heimspiel gegen die Hakro Merlins Crailsheim (20.30 Uhr/Magentasport) mit. Der gebürtige Berliner kam in dieser Spielzeit in der Bundesliga durchschnittlich 13 Minuten zum Einsatz und erzielte dabei fünf Punkte pro Partie.

Alba hatte gerade erst eine Verletzungsmisere überstanden. In Peyton Siva, Johannes Thiemann und Tyler Cavanaugh kehrten zuletzt drei wichtige Spieler wieder in den Kader zurück.