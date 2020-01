Henry Hübchen: "Würde meinen Geburtstag nur mit City feiern"

Berlin. Schauspieler Henry Hübchen ("Alles auf Zucker") würde seinen Geburtstag nur unter bestimmten Bedingungen feiern. Die erste: "Wenn es jemanden geben würde, gibt's aber nicht, der mir einfach ne Riesenparty ausrichten würde und ich dann so vorbeigehe", wie der 72 Jahre alte Schauspieler dem Radiosender "radio SAW" sagte. Die zweite Bedingung wäre eine lange Gästeliste. Es müssten ganz viele Leute kommen, die er kennt. Ganz vorne mit dabei: "Alle Ärzte, die ich aufsuche - oder aufsuchen muss", zählte er auf. Und dann alle Musiker, darunter City, Schauspieler, Handwerker - zusammen ungefähr 500 Leute. Henry Hübchen wird am 20. Februar 73 Jahre alt. Er selbst sei kein "Geburtstagsfeierer", sagte er.

( dpa )