Bestechlichkeitsverdacht: Ermittlungen gegen Bürgermeisterin

Neuruppin/Wildau. Gegen die Bürgermeisterin von Wildau (Dahme-Spreewald), Angela Homuth (SPD), ermittelt die Staatsanwaltschaft Neuruppin wegen des Verdachts der Bestechlichkeit. Der Anfangsverdacht gründe sich auf Hinweise, dass es im Zusammenhang mit einem beabsichtigten Grundstücksverkauf im Ort zu Zuwendungen an die Bürgermeisterin gekommen sein soll, wie der Sprecher der zuständigen Korruptionsabteilung bei der Staatsanwaltschaft Neuruppin, Frank Winter am Montag sagte. Dies solle in Form der Bezahlung einer Feier in einer örtlichen Gaststätte geschehen sein. Zunächst hatte der rbb darüber berichtet.

Am Freitag hatten Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt (LKA) das Rathaus von Wildau sowie die Wohn- und Geschäftsräume eines Investors in Berlin durchsucht und Beweismittel sichergestellt. Die Akten und Datenträger würden derzeit vom LKA ausgewertet, sagte Winter. Dies werde längere Zeit in Anspruch nehmen. Erst daraus könne geschlossen werden, ob sich der Anfangsverdacht weiter erhärtet habe oder nicht.