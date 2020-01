Cyberangriff: Potsdamer Bürgerservice weiter eingeschränkt

Potsdam/Brandenburg. Nach der mutmaßlichen Cyberattacke ist die Potsdamer Stadtverwaltung auch in die neue Woche offline gestartet. Die Situation sei unverändert, hieß es am Montag. Im Rathaus der Landeshauptstadt war am Mittwoch die Kommunikation nach innen und außen abgeschaltet worden, Telefon und Zugänge über Facebook und Twitter funktionierten jedoch. Seit dem Abschalten der Internetverbindung ist der Bürgerservice nur eingeschränkt nutzbar, wichtige Anträge etwa sind nur auf dem Postweg möglich.

Auch Brandenburg an der Havel hatte am Freitag von einem möglichen Cyberangriff berichtet. In der von zahlreichen Behörden benutzten Systemsoftware Citrix sei eine kritische Systemschwachstelle zu Tage getreten. Deshalb habe die Stadtverwaltung Teile davon vom Netz genommen, teilte Sprecher Jan Penkawa mit. Betroffen davon waren unter anderem Schulsekretariate, Jobcenter und Homeoffice-Zugänge. Der Stand sei unverändert, sagte der Sprecher am Montag. Auswirkungen habe es aber nur auf Kommunikation intern, nicht die mit den Bürgern.

Die Gemeindeverwaltung Stahnsdorf (Landkreis Potsdam-Mittelmark) hatte am Donnerstag aus Sicherheitsgründen die Verbindung zum Landesverwaltungsnetz (LVN) abgeschaltet, ist nach Angaben von Montag aber bereits seit vergangener Woche wieder online.