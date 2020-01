Mängel am Beton: Schwimmhalle erst Ende 2020 wieder geöffnet

Die Bauarbeiten in der Schwimmhalle am Helene-Weigel-Platz sind aufwendiger als erwartet.

Die Schwimmhalle am Helene-Weigel-Platz öffnet nicht wie geplant im März. Nur zwei Schwimmbäder sind momentan im Bezirk in Betrieb.

In Marzahn-Hellersdorf hat man weiterhin kein Glück mit Schwimmbädern. Dass der Bezirk als einziger in Berlin seinen Bewohnern kein Freibad anbieten kann, ist mittlerweile stadtweit bekannt. Nun verzögern sich auch noch die Bauarbeiten in einem der drei Hallenbäder. Schon im Herbst hätte die Helmut Behrendt-Schwimmhalle am Helene-Weigel-Platz ihren Betrieb wieder aufnehmen sollen. Die Qualität des Betons im Schwimmbecken hat sich jedoch als so schlecht herausgestellt, dass das Becken nun teilweise zurückgebaut und neu betoniert werden muss. Erst Ende 2020 soll hier wieder Wasser fließen.