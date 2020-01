Berlin. Ein Motorrad und ein Auto sind am frühen Montagmorgen in Berlin-Neukölln auf einer Kreuzung zusammengestoßen. Der 53 Jahre alte Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall in der Wildenbruchstraße Ecke Harzer Straße schwere Rumpfverletzungen, wie die Polizei mitteilte. Demnach gaben der Motorradfahrer und die 49 Jahre alte Autofahrerin an, Grün gehabt zu haben. Der Motorradfahrer wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

( dpa )