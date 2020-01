Medien: Tousart zum Medizincheck bei Hertha BSC angekommen

Berlin (dpa) Der Wechsel von Fußball-Profi Lucas Tousart vom französischen Club Olympique Lyon zum Bundesligisten Hertha BSC nimmt Formen an. Laut den Online-Ausgaben von "Bild.de" und "BZ" soll der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler am Montagvormittag den Medizincheck in Tegel absolviert haben.

Bereits am Sonntag hatte die französische Sport-Tageszeitung "L'Équipe" von einer bevorstehenden Vertragsunterzeichnung bis 2025 berichtet. Den 3:0-Erfolg seines aktuellen Vereins gegen Schlusslicht Toulouse verfolgte Tousart von der Bank aus.

Rudi Garcia, Tousarts Trainer bei Olympique Lyon, hatte bereits am Freitag zumindest den baldigen Abgang des 22-Jährigen erklärt. Die Ablösesumme soll rund 25 Millionen Euro betragen. Der Franzose wäre damit der Rekordeinkauf der Berliner, soll aber in der Rückrunde noch für den aktuellen Tabellenfünften der Ligue 1 auflaufen.