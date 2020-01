Mögliche Staus zu Winterferienbeginn

Berlin. Vor dem Beginn der Winterferien in Berlin und Brandenburg an diesem Wochenende müssen sich Reisende auf Staus einstellen. Besonders betroffen seien Straßen und Autobahnen Richtung Alpen und bei guter Schneelage auch die Routen zum Mittelgebirge, teilte der ADAC am Montag mit. Mehr Zeit einplanen sollten Fahrer in den Großräumen Hamburg und Berlin sowie auf den Autobahnen Richtung Österreich, Italien und Schweiz. Als Hauptreisezeiten nannte der ADAC Freitag zwischen 14 und 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 8 bis 12 Uhr und von 16 bis 20 Uhr. Die Winterferien in Berlin und Brandenburg dauern in diesem Jahr vom 3. bis zum 8. Februar.

( dpa )