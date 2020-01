Rentnerin erstochen: Tatverdächtiger nach Jahren gefasst

Erkner. Ein junger Mann, der vor mehr als vier Jahren eine Rentnerin in Erkner (Oder-Spree) erstochen haben soll, sitzt nun in Untersuchungshaft. Der inzwischen 24 Jahre alte Mann aus Berlin wurde vor einer Woche festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Das Amtsgericht Frankfurt (Oder) erließ demnach einen Tag später Haftbefehl. Er habe sich bislang nicht zur Tat geäußert. Weitere Details teilten die Ermittler zunächst nicht mit. Auch ob es eine vorherige Verbindung zwischen Täter und Opfer gab, blieb demnach zunächst unklar.

Die 72 Jahre alte Rentnerin wurde im Juni 2015 tot in ihrem Wohnhaus gefunden. Den Angaben nach starb sie an Stichverletzungen, die ihr der damals 19-Jährige zugefügt haben soll. Die Mordkommission startete damals einen Zeugenaufruf, die Staatsanwaltschaft setzte eine Belohnung von 2500 Euro aus.